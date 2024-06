Iran, l'ex presidente Ahmadinejad si candida alle presidenziali

L'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad si è candidato alle elezioni presidenziali con le quali verrà scelto il successore di Raisi. Ahmadinejad potrebbe però venire escluso dalla corsa: il Consiglio dei Guardiani vaglierà i candidati e pubblicherà l'11 giugno la lista di quelli ammessi. L'ex presidente, ed ex membro dell'élite delle Guardie rivoluzionarie, mette infatti sotto pressione la guida suprema Ali Khamenei: quando Ahmadinejad era in carica ha sfidato apertamente il religioso e per questo il suo tentativo di candidarsi nel 2021 fu bloccato.