Intelligenza artificiale, media Usa fanno causa a OpenAI: viola copyright

Otto quotidiani americani hanno fatto causa a OpenAi, a cui fa capo ChatGPT, e Microsoft per violazione dei diritti di autore.

Sulla traccia di quanto già fatto dal New York Times, che ha avviato un'azione legale simile nei mesi scorsi, le otto testate denunciano la violazione del copyright tramite l'uso dei loro articoli per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Lo riporta Axios. Tra i quotidiani ci sono il New York Daily News, il Chicago Tribune e l'Orlando Sentinel.