Intelligenza artificiale, Gb: "I terroristi potrebbero pianificare attacchi più sofisticati"

L'ultimo aggiornamento della strategia di sicurezza britannica Si chiama CONTEST la strategia antiterrorismo del Regno Unito ed è stata realizzata per la prima volta nel 2003 in risposta all'attentato dell'11 settembre. Nell'ultimo aggiornamento, il ministro degli Interni britannico Suella Braverman ha riconosciuto nel terrorismo islamico la principale minaccia per il suo Paese, con nove attacchi dichiarati e 39 attacchi interrotti dal 2018. Lo sviluppo dell'AI resta una delle preoccupazioni più grandi. Il governo ritiene che il potenziale tecnologico possa da una parte "accelerare radicalmente il processo di rilevamento delle minacce", ma dall'altra "è probabile che venga sfruttato dai terroristi per creare e amplificare contenuti radicalizzanti, propaganda, materiali didattici e per pianificare e commettere attentati".

Problema sicurezza dell'AI tema caldo del summit globale Dopo l'allarme sul possibile aumento degli abusi sui minori e la circolazioni di immagini pedopornografiche prodotte dall'AI, diventa sempre più ingombrante il problema sicurezza. Diverse associazioni per bambini hanno già esortato il primo ministro britannico Rishi Sunak a sviluppare una regolamentazione interna, ma ora la segnalazione arriva direttamente dai suoi ministri. La questione verrà discussa durante il vertice globale dell'intelligenza artificiale che si terrà in autunno nel Regno Unito, durante iI quale leader dei paesi chiave, aziende tecnologiche e ricercatori si incontreranno per concordare misure di sicurezza e valutare i rischi più significativi dell'AI.