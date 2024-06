Intelligence Germania: rischio attacchi Isis-K come al Crocus di Mosca

La Germania è a rischio di attacchi terroristici simili a quello contro la sala da concerto del Crocus City Hall di Mosca a marzo. Lo hanno riferito le autorità tedesche, in occasione della presentazione del rapporto 2023 dell'Ufficio per la protezione della Costituzione, l'intelligence interna tedesca. "L'Europa, e con essa la Germania, sono nel mirino delle organizzazioni jihadiste, in particolare dell'Isis e dell'Isis-K", ha affermato il ministro dell'Interno tedesco, Nancy Faeser.