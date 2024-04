Inondazioni in Somalia, l'Onu: a rischio 770mila persone

L'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli Affari umanitari ha dichiarato che le forti piogge che stanno cadendo in Somalia, con inondazioni previste in 22 distretti del Paese, metteranno a rischio circa 770mila persone.

Non si tratta solo di evacuazioni previste nelle aree fluviali, ma anche di pericolo sanitario. Le inondazioni, dicono all'Onu, "potrebbero anche scatenare epidemie di colera in aree in cui la malattia non è presente da anni", scrive Shabelle Media.