Inghilterra, l'uomo più vecchio del mondo compie 112 anni

"Non credo di avere alcun segreto speciale. Da giovane ero piuttosto attivo - ha detto quando il Guinness World Record lo ha nominato più anziano del mondo - camminavo molto. Se questo abbia avuto qualcosa a che fare con tutto ciò, non lo so. Ma per me, non sono diverso dagli altri.” Riflettendo sulla sua lunga vita, ha ipotizzato che forse la chiave per superare il secolo di vita sia fare tutto con moderazione. “Mangio quello che mi danno. Non ho una dieta speciale”, ha detto spiegando che "se bevi troppo, mangi troppo o cammini troppo, se fai troppo di qualsiasi cosa, prima o poi soffrirai." Tinniswood ha ricevuto un biglietto d'auguri ogni anno dalla defunta regina Elisabetta II da quando ha compiuto 100 anni nel 2012. È sopravvissuto al suo regno, anche se è nata quasi 14 anni dopo. Ha anche vissuto il mandato di 24 primi ministri del Regno Unito. Sul futuro e su quanto sia cambiato il mondo durante la sua vita ha una visione ottimistica: “Il mondo, a suo modo, è in continua evoluzione. È una sorta di esperienza continua… Sta migliorando un po’, ma non ancora così tanto. Sta andando nel verso giusto".