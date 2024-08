Inghilterra, la cartolina di Natale consegnata 121 anni dopo

Secondo un portavoce della Royal Mail, il servizio postale pubblico, è probabile che la cartolina sia stata "reinserita" nel loro sistema, piuttosto che "essere stata persa nella posta per oltre un secolo". "Quando un articolo è nel nostro sistema, abbiamo l'obbligo di consegnarlo all'indirizzo corretto", aggiunge sulla Bbc. Insomma il servizio ha fatto il suo dovere, seppur 121 anni dopo. Adesso sta al web provare a districare la matassa. "Io sono un Davies, nato a Swansea nel 1960. Non si sa mai. Dovrò controllare il mio albero genealogico", scrive per esempio uno degli utenti sotto il post. Una cosa è certa: Lydia non ricevette le scuse inviate da quello che probabilmente era un amico. Forse, quella sera di Natale del 1903, la sedicenne parlò comunque di Ewart alla Signora Gilbert e a John, ma questo probabilmente non lo sapremo mai.