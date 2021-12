L'Italia è totalmente in rosso nella mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie. Nell'ultimo aggiornamento sulla pandemia di Covid basato sui tassi di notifica, test e positività su 14 giorni, sono di color rosso scuro tutte le Regioni italiane tranne sette in rosso. Queste ultime sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il resto d'Europa è totalmente in rosso o rosso scuro, tranne gran parte della Romania, le cui regioni sono segnalate in giallo e verde.