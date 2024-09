Influenza, negli Usa approvato il primo vaccino "fai da te": è uno spray nasale

"L'approvazione odierna del primo vaccino antinfluenzale per l'autosomministrazione o per la somministrazione da parte del caregiver fornisce una nuova opzione per ricevere un vaccino antinfluenzale stagionale sicuro ed efficace potenzialmente con maggiore convenienza, flessibilità e accessibilità per individui e famiglie", ha affermato Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research dell'Fda. Il vaccino antinfluenzale in formulazione spray è disponibile da circa un ventennio, ma fino a oggi è stata richiesta la somministrazione da parte di un sanitario.