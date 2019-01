Indonesia, terremoto di magnitudo 6.6: nessun allarme tsunami

Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato registrato all'alba in Indonesia a una profondità di 60 chilometri sotto il Mare delle Molucche. Lo ha annunciato l'Istituto di geofisica americano, precisando che non è stato diramato alcun allarme tsunami e non sono stati segnalati danni o vittime. A dicembre oltre 400 persone sono morte per un devastante tsunami provocato dall'eruzione di un vulcano tra le isole di Sumatra e Giava.