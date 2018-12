Il sistema di allarme nelle zone devastate dallo tsunami in Indonesia "non è operativo dal 2012" a causa della scarsità di fondi, atti di vandalismo e problemi tecnici. Lo ha denunciato il portavoce dell'agenzia per la gestione dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho. Lo tsunami ha colpito le spiagge 24 minuti dopo l'eruzione del vulcano che lo avrebbe scatenato. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime: i morti sono almeno 281, oltre mille i feriti.