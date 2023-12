Indonesia, esplosione in una fabbrica di nichel: 12 morti

In Indonesia 12 persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in seguito a un'esplosione in una fabbrica di lavorazione del nichel.

"Il numero delle persone coinvolte attualmente è 51 - ha fatto sapere in un comunicato Dedy Kurniawan, portavoce del parco industriale Pt Indonesia Morowali -. Dodici sono morte e 39 hanno riportato ferite".