Indonesia, erutta il vulcano Lewotobi Laki-laki: almeno 10 morti

Almeno dieci persone sono morte in seguito all'eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki, nell'Indonesia orientale. L'ultima attività lavica della montagna, situata nella popolare destinazione turistica dell'isola di Flores, è stata registrata appena tre settimane fa. L'Agenzia per la gestione dei disastri ha innalzato l'allerta al massimo livello e ha invitato residenti e turisti a non svolgere attività nel raggio di sette chilometri dal cratere.