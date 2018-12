Indonesia, eruzione e tsunami: almeno 222 morti e centinaia feriti

Sono almeno 222 i morti e centinaia i feriti dopo lo tsunami innescato da un'eruzione vulcanica nello stretto ella Sonda, in Indonesia. Ma il timore è che il bilancio si destinato ancora a salire. Centinaia di edifici sono stati spazzati via dall'onda, che ha colpito la costa di Sumatra meridinale e la parte occidentale di Giava attorno alle 21.30 (15.30 in Italia) di ieri dopo che un vulcano, conosciuto come il "figlio" del Krakatoa, è eruttato.