Indonesia, aereo con 190 persone a bordo precipita in mare

Un aereo della compagnia indonesiana Lion Air è caduto in mare con circa 190 persone a bordo . I contatti con il velivolo erano stati persi poco dopo il decollo da Giacarta . La tv indonesiana ha trasmesso immagini di una lunga chiazza di benzina nella zona in cui l'aereo è precipitato e un campo di detriti in mare.

L'agenzia indonesiana per la gestione dei disastri Bnpb ha pubblicato su Twitter foto di detriti tra cui smartphone, libri, borse e parti della fusoliera dell'aereo raccolti dalle navi di ricerca e soccorso che si sono riversate nell'area. E' stato inoltre specificato che sul volo c'erano 181 passeggeri, tra cui tre bambini, e sette membri dell'equipaggio.



"L'aereo si è schiantato nell'acqua a circa 30-40 metri di profondità" ha detto un portavoce dell'Agenzia incaricata delle ricerche. "Stiamo ancora cercando i resti dell'apparecchio". L'aereo aveva richiesto alla Torre di controllo di poter tornare indietro a Giacarta, poco prima che si interrompessero i contatti verso le 6:30 (00:30 in Italia). Il volo era diretto a Pangkal Pinang, una città nell'isola di Bangka, al largo di Sumatra. Plg



L'aereo era nuovo - Il sito di monitoraggio aereo Flightradar24 ha fatto sapere che il Boeing 737 Max 8 della Lion Air era nuovo ed era stato utilizzato solo per un paio di mesi. Il velivolo era stato registrato come PK-LQP e consegnato ad agosto. Il portavoce del Boeing, Paul Lewis, afferma che la società sta "monitorando attentamente la situazione" ma non ha fornito dettagli sull'aeromobile in questione.