India, tutti salvi i 41 operai intrappolati nel tunnel per 17 giorni

Sono stati tutti tratti in salvo i 41 operai rimasti intrappolati per 17 giorni in un tunnel stradale in India .

Tgcom24

Bloccati per oltre 400 ore Gli operai hanno cominciato a essere estratti martedì notte attraverso un tubo di fuga, dopo che gli ultimi metri di macerie erano stati perforati a mano. Le scene drammatiche dei primi uomini emersi in barella dall'imbocco del tunnel Silkyara-Barkot sono arrivate dopo oltre 400 ore, durante le quali l'operazione di soccorso ha incontrato molteplici ostacoli, ritardi e false promesse di salvataggio imminente. Il primo uomo è stato portato fuori martedì intorno alle 20. Ambulanze ed elicotteri erano in attesa all'ingresso del tunnel per portare gli uomini in un vicino ospedale.



La dinamica I lavoratori sono rimasti intrappolati dopo che una sospetta frana, avvenuta nelle prime ore del 12 novembre, ha causato il crollo di parte del tetto del tunnel, bloccandolo sotto 60 metri di fitte macerie di cemento, roccia e metallo contorto. È iniziata un'importante operazione di salvataggio, mentre una serie di squadre di soccorso sempre più grandi sono arrivate sul posto nello stato di Uttarakhand per cercare di penetrare il blocco. Il numero dei soccorritori è salito a più di 200 e l'esercito e l'aeronautica sono stati arruolati insieme alla squadra nazionale di gestione delle catastrofi e a esperti stranieri. Il primo ministro, Narendra Modi, è stato informato quotidianamente sui progressi.

I soccorsi Ai lavoratori è stato somministrato ossigeno, cibo, acqua e medicinali attraverso un piccolo tubo dell'acqua, ed è stato mantenuto un contatto costante con loro per 17 giorni. Una dozzina di medici e psichiatri sono stati portati sul posto per monitorare la loro salute. Secondo le autorità, gli uomini erano rimasti di buon umore e avevano persino fatto yoga e giocato a cricket per divertirsi.

Le operazioni di salvataggio Alla fine della scorsa settimana, un grande trapano meccanico è riuscito a penetrare quasi 50 metri di macerie, spingendo le autorità a proclamare che il salvataggio sarebbe avvenuto "entro poche ore" e diversi politici si sono precipitati sul posto. Ma quando rimanevano circa 12 metri da percorrere, la lama del trapano si è rotta dopo essere rimasta impigliata nel metallo ed è stato necessario estrarre il macchinario. Le autorità hanno affermato che sarebbe stata implementata una nuova strategia e domenica hanno iniziato il processo ad alto rischio di perforazione verticale nel tetto del tunnel, nonostante gli avvertimenti dei geologi che ciò avrebbe potuto causare il crollo di una parte maggiore del tetto. Martedì sera, gli specialisti sono riusciti a perforare manualmente gli ultimi 12 metri di macerie per raggiungere gli uomini. È stato inserito un tubo "passaggio di fuga" che ha consentito ai soccorritori - muniti di barelle con ruote e bombole di ossigeno - di entrare e finalmente raggiungere le persone all'interno.



Il tunnel fa parte dell'autostrada Char Dham da 1,5 miliardi di dollari (1,2 miliardi di sterline), uno dei progetti più ambiziosi di Modi, volto a collegare quattro luoghi di pellegrinaggio indù attraverso una rete di strade di 550 miglia. Il progetto è stato criticato da esperti ambientali, secondo i quali porterà alla subsidenza e al disturbo della fragile regione himalayana, che è già soggetta a frane e terremoti. Secondo un gruppo di esperti che ha indagato sul disastro, il tunnel Silkyara-Barkot non aveva un'uscita di emergenza ed è stato costruito attraverso una faglia geologica. L'autorità nazionale delle autostrade dell'India è stata incaricata di verificare altri 29 tunnel in costruzione in tutto il Paese.