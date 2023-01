India, trovato morto cittadino russo: è il terzo in due settimane

In India, un ingegnere navale di Murmansk, Sergey Milyakov, è stato trovato morto a bordo di un'imbarcazione ormeggiata in un porto.

Lo riporta "The Independent". Si tratta della terza morte misteriosa di un cittadino russo nel Paese in due settimane dopo la scomparsa del parlamentare Pavel Antov e del suo amico Bydanov Vladimir. Milyakov, 51 anni, era il capo ingegnere della nave che era diretta a Mumbai dal porto di Chittagong, in Bangladesh.