India, testato missile balistico con capacità nucleare

L'India ha testato un missile balistico intercontinentale a capacità nucleare con una gittata di 5mila chilometri da un'isola al largo della sua costa orientale, mentre sono in corso crescenti tensioni al confine con la Cina. Il successo del lancio di mercoledì è stato in linea con "la politica indiana di avere una deterrenza minima credibile che sostiene l'impegno a non utilizzare prima", si legge in una nota dell'esecutivo.