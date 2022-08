India, scarcerati 11 uomini condannati per stupro: proteste

Centinaia di persone hanno manifestato in diverse parti dell'India contro la recente decisione del governo di liberare 11 uomini che erano stati condannati all'ergastolo per aver violentato una donna musulmana durante le rivolte religiose del 2002. Lo riportano i media locali e internazionali. Nella capitale Nuova Delhi i manifestanti hanno chiesto all'amministrazione dello Stato occidentale del Gujarat di revocare la decisione. Proteste simili si sono svolte anche in molti altri stati indiani.