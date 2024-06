India, prosegue il caldo estremo: 85 morti in 24 ore

Mentre ogni anno le temperature in India tendono a raggiungere il picco nei mesi di maggio e giugno, i giorni di caldo estremo registrati nelle parti nordoccidentali e orientali del paese in questa stagione è stato più del doppio del normale, con l'India orientale che ha vissuto anche l'aprile più caldo mai registrato. L’India dichiara un "heatwave day" (ondata di caldo) quando la temperatura massima in una determinata regione è di 4,5-6,4 gradi più alta del normale. Alcune parti del Paese hanno toccato nuovi record, inclusa Delhi, che mercoledì ha registrato la temperatura più alta mai registrata nel Paese con 52,9°C, tanto da spingere le autorità a indagare su un possibile errore nel sensore. Nonostante ciò, anche due aree di Delhi hanno registrato 49,9°C il giorno prima, un massimo storico per la città. Nello stato settentrionale di Haryana, che circonda Delhi su tre lati, la regione di Rohtak ha registrato venerdì la temperatura più alta di sempre con 47,5°C.