India, esplosione in uno stabilimento chimico: feriti 24 operai

In India un'esplosione in uno stabilimento chimico nello Stato del Gujarat ha provocato il ferimento in modo grave di almeno 24 operai.

Lo scoppio, partito da una cisterna in cui veniva conservato un prodotto chimico altamente infiammabile, ha scatenato un incendio che ha coinvolto tutti e tre i piani dell'edificio. Il responsabile dei vigili del fuoco del distretto, Basant Pareek, ha detto che non si sa con certezza quanti fossero gli operai al lavoro nello stabilimento al momento dell'incidente.