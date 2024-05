In India almeno 21 persone sono morte dopo che un autobus che trasportava pellegrini è sbandato e si è ribaltato in una profonda gola su un'autostrada montuosa nella zona del Kashmir controllato dall'India. Un funzionario ha detto che 35 passeggeri sono rimasti feriti nell'incidente e alcuni di loro sono in gravi condizioni. La tragedia è avvenuta nella regione di Jammu. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.