India, bimbo finisce in un pozzo: soccorsi al lavoro per recuperarlo

Lotta contro il tempo in India per salvare Satwik Mujagonda, un bambino di due anni intrappolato da mercoledì in un pozzo profondo 6 metri, nel villaggio di Lachyan, nello stato sud-occidentale del Karnataka.

Secondo T. Bhoobalan, che guida l'intervento di salvataggio, il bimbo dovrebbe venire raggiunto entro poche ore dai soccorritori, che stanno scavando una buca che si ricongiungerà al punto del pozzo in cui il bimbo si trova imprigionato. Da lì i soccorritori lo imbriglieranno e lo estrarranno facendolo scivolare su un telo per non ferirlo.