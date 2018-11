7 novembre 2014 India, aereo investe un bufalo: panico a bordo ma passeggeri illesi Scontro in piena fase di decollo ma per fortuna il pilota ha reagito ed evitato la tragedia

13:23 - Brutta avventura, per fortuna a lieto fine, per 170 passeggeri di un aereo, incredibilmente urtato da un bovino mentre stava per decollare a Surat, la città dello stato indiano nord occidentale del Gujarat famosa per il taglio dei diamanti. Lo riferisce la tv Cnn Ibn. L'incidente è avvenuto quando un velivolo della compagnia low cost Spicejet diretto a New Delhi era in piena velocità sulla pista di decollo.

Pochi istanti prima di staccarsi dal suolo, riportano i media locali, il pilota si è trovato di fronte un grosso bovino, per la precisione un bufalo indiano e lo ha colpito violentemente. Per fortuna è riuscito a interrompere la manovra di decollo senza sbandare e a fermare l'aereo, un Boeing 737-800, che ha subito danni alla carlinga.