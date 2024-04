Dispositivi medici, l'Ue indaga sugli appalti cinesi | Pechino non ci sta: "Così danneggiate le nostre imprese"

Il caso spionaggio nel Pe

L'Unione europea teme in particolare che la Cina possa imporre restrizioni alle importazioni e condizioni "che portano a offerte basse in modo anormale che non possono essere sostenute da aziende orientate al profitto", si legge nella nota. L'inchiesta dell'Ue arriva all'indomani della dichiarazione delle autorità tedesche di aver arrestato un assistente di Maximilian Krah, membro del Parlamento europeo per l'Afd e candidato di punta del partito alle elezioni europee di giugno, con il sospetto di spionaggio a favore della Cina. L'indagine è la prima nell'ambito dello Strumento per gli appalti internazionali dell'Ue, che mira a promuovere la reciprocità nell'accesso ai mercati internazionali degli appalti pubblici.