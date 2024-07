Incidente stradale in Egitto, muore un turista italiano

Un italiano, il 56enne Davide Baggio di Cittadella (Padova), è morto in un incidente stradale in Egitto. L'uomo era in vacanza con la moglie, Chiara Tombolato, che è rimasta gravemente ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo scontro, secondo quanto riportato dai giornali locali, è avvenuto mentre la coppia stava partecipando a un'escursione a Luxor.