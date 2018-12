Incidente a un blocco dei gilet gialli: un morto, è la decima vittima | Scontri a Parigi, raid a sorpresa a Montmartre

Un automobilista è rimasto ucciso in un incidente stradale provocato da un blocco dei gilet gialli a Perpignan, nel sud-ovest della Francia. Si tratta della decima vittima dall'inizio della mobilitazione. Per il sesto sabato consecutivo diversi gruppi di manifestanti si sono dati appuntamento per nuove manifestazioni. Scontri a Parigi . Bloccato invece l'accesso al traforo del Monte Bianco presso il quale si stanno creando lunghe code.

Il procuratore di Perpignan, Jean-Jacques Fagni, ha confermato la morte dell'automobilista, che ha tamponato un camion fermo a un blocco stradale all'ingresso dell'autostrada. "Il conducente del tir - ha precisato il procuratore - è rimasto sul posto aspettando l'arrivo della polizia, contrariamente alle persone che bloccavano la strada e che sono fuggite. Sono rimaste sul posto solo due o tre donne in gilet giallo, sotto shock, che hanno atteso la polizia".



Numerosi i blocchi sulle strade e autostrade. Oltre al traforo del Monte Bianco, lunghe file sulla A7 dove i gilet gialli hanno bloccato l'autostrada a sud di Lione. La polizia è intervenuta per lo sgombero.



Centinaia a Montmartre, fermato il portavoce Drouet - Centinaia di manifestanti con i gilet gialli sono invece comparsi - a sorpresa - a Parigi nel quartiere di Montmartre, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. Proprio Drouet è poi stato fermato dalla polizia con l'accusa di organizzazione di manifestazione non autorizzata, possesso di armi e partecipazione a raduno mirante a violenze e danneggiamenti.



Scontri con la polizia in centro a Parigi - Nella capitale francese la tensione è salita nella zona dell'Hotel de Ville, dove gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni e i manifestanti hanno dato fuoco ad alcuni cassonetti. A piccoli gruppi, da Montmartre, i gilet gialli si sono divisi in diversi quartieri di Parigi, da place de la Concorde agli Champs-Elysèes, dove si sono registrati nuovi scontri.



Bloccata per alcune ore la frontiera con l'Italia - Una cinquantina di manifestanti ha bloccato per alcune ore la frontiera italo-francese sull'A8. I gilet gialli sono partiti da Nizza Saint-Isidore e hanno raggiunto Mentone. In entrambi i sensi sono stati registrati rallentamenti anche a causa dei "filtraggi" della polizia francese e italiana.