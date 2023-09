In Messico quasi tutte le città dove avvengono più omicidi al mondo

Si trovano quasi tutte in Messico (9 su 10) le città dove avvengono più omicidi al mondo.

Secondo la classifica dell'organizzazione no-profit World of Statistics, nel paese sudamericano solo negli ultimi 16 anni si contano 400mila morti e 111mila dispersi. In cima alla lista, con 181,9 omicidi ogni 100mila abitanti, si trova Colima. Con l'eccezione dell'americana New Orleans, al nono posto, le altre città sono, come detto, tutte messicane. Nell'ordine: Zamora, Ciudad Obregon, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Juarez e la più turistica Acapulco.