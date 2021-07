In Inghilterra è scattato il Freedom Day, stop restrizioni da Covid

IPA

Quasi tutte le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 sono state revocate in Inghilterra. Con lo scattare della mezzanotte (l'1 in Italia) è iniziata la giornata ribattezzata "Freedom Day", nonostante una fiammata di contagi che preoccupa. Auditorium e stadi a pieno regime, riaprono discoteche e pub e non c'è più limite al numero di persone che possono radunarsi. Via anche la mascherina su trasporti e nei negozi.