In Giappone regalano case abbandonate per evitare che spuntino città fantasma

In Giappone regalano case. Per evitare che le numerose abitazioni abbandonate cadano nel degrado, il governo giapponese ha deciso di offrirle gratis o di venderle a un prezzo simbolico prossimo allo zero. Nonostante l’altissima densità di popolazione, le città sono infatti piene di case abbandonate: secondo un report del 2013, sarebbero circa otto milioni e la maggior parte sarebbe in ottime condizioni.