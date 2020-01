Impeachment, risoluzione repubblicani: 2 giorni per accusa e difesa 

La risoluzione presentata dal leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell prevede di dare ai manager dell'impeachment (l'accusa) e al team difensivo del presidente 24 ore a testa in due giorni per presentare i loro argomenti di apertura del processo. Seguiranno 16 ore di domande da parte dei senatori. La risoluzione rimanda a dopo questa fase la discussione sulla possibilità di mozioni per chiedere con mandati testimoni e documenti.