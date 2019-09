Impeachment, oggi bilaterale imbarazzante Trump-Zelenski

Tra gli incontri di Donald Trump a margine dell'assemblea generale dell'Onu è previsto anche il bilaterale col presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi, alle 14:15 locali (le 20:15 in Italia). Un faccia a faccia potenzialmente imbarazzante, nel pieno della bufera per la telefonata in cui il tycoon gli avrebbe chiesto di indagare sui Biden bloccando gli aiuti militari a Kiev. Telefonata all'origine dell'indagine per un possibile impeachment annunciata dai dem.