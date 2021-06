Immigrazione, la Corte dei conti Ue boccia Frontex: operato "non idoneo"

dal-web

Frontex, l'agenzia Ue per il controllo delle frontiere esterne, non ha aiutato "con sufficiente efficacia gli Stati membri e i Paesi associati dell'area Schengen a gestire" i loro confini. E' quanto sostiene la Corte dei conti europea in una relazione speciale, secondo cui l'operato dell'organismo comunitario "non sarebbe idoneo a contrastare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera".