Un'imbarcazione si rovescia in Nigeria, oltre 100 dispersi

Oltre cento persone sono disperse in Nigeria dopo che un'imbarcazione su cui viaggiavano soprattutto donne e bambini si è rovesciata in mare nello Stato del Niger: lo hanno dichiarato le autorità citate da Al Jazeera. L'imbarcazione in legno, di fabbricazione locale e con una capacità di 100 passeggeri, ne trasportava circa 300 quando si è capovolta nel distretto rurale di Mokwa, come ha precisato un funzionario dei servizi di emergenza. I viaggiatori stavano rientrando a casa da un festival religioso islamico quando si è verificato l'incidente. I soccorritori hanno tratto in salvo 150 persone.