Illinois, avvoltoio entra in casa e il proprietario gli spara: uccisa per errore la figlia di 14 anni

Il 21 luglio 2025, a Prairie Du Rocher, una piccola località della Monroe County in Illinois, una tragedia domestica ha distrutto una famiglia. David A. Schultheis, 34 anni, ha sparato con una pistola a un avvoltoio che si era introdotto in casa. Per evitare di essere aggredito, l'uomo ha inserito solo il braccio attraverso un'apertura, mantenendo la testa all'esterno. Tuttavia, il proiettile ha attraversato l'animale, è uscito da una finestra e ha colpito la figlia Emma, 14 anni, che si trovava all'esterno. I soccorsi sono stati immediati: tentativi di rianimazione sul posto e trasporto d'urgenza in un ospedale dell'area di St. Louis. Nonostante gli sforzi, la giovane è stata dichiarata morta poco dopo il ricovero. Una vicenda che ha scosso profondamente la comunità locale, sollevando nuove domande sulla sicurezza e sulla gestione delle armi da fuoco.