Illinois, avvoltoio entra in casa e il proprietario gli spara: uccisa per errore la figlia di 14 anni

Un dramma familiare scatenato da un gesto inconsulto: per far uscire di casa l'animale gli spara senza prendere la mira. Il proiettile ha attraversato l'uccello e colpito la ragazza
Il 21 luglio 2025, a Prairie Du Rocher, una piccola località della Monroe County in Illinois, una tragedia domestica ha distrutto una famiglia. David A. Schultheis, 34 anni, ha sparato con una pistola a un avvoltoio che si era introdotto in casa. Per evitare di essere aggredito, l'uomo ha inserito solo il braccio attraverso un'apertura, mantenendo la testa all'esterno. Tuttavia, il proiettile ha attraversato l'animale, è uscito da una finestra e ha colpito la figlia Emma, 14 anni, che si trovava all'esterno. I soccorsi sono stati immediati: tentativi di rianimazione sul posto e trasporto d'urgenza in un ospedale dell'area di St. Louis. Nonostante gli sforzi, la giovane è stata dichiarata morta poco dopo il ricovero. Una vicenda che ha scosso profondamente la comunità locale, sollevando nuove domande sulla sicurezza e sulla gestione delle armi da fuoco.
Secondo la ricostruzione delle autorità, l'episodio è avvenuto in pochi istanti. Schultheis aveva notato un avvoltoio all'interno dell'edificio in muratura e ha deciso di intervenire con un'arma da fuoco. La traiettoria del colpo si è però rivelata fatale: dopo aver colpito l'uccello, il proiettile ha proseguito oltre, infrangendo una finestra e raggiungendo la figlia che si trovava nei pressi. La comunità di Prairie Du Rocher, circa 600 abitanti, è rimasta sotto shock di fronte a una perdita tanto improvvisa quanto drammatica. Gli investigatori hanno subito avviato accertamenti, raccogliendo testimonianze e ricostruendo l'esatta dinamica della tragedia.
Il 26 agosto 2025 il caso è stato trasmesso all'Ufficio del procuratore della Contea di Monroe. Pochi giorni dopo, il 2 settembre, sono arrivate le accuse formali. David A. Schultheis è stato incriminato per "reckless discharge of a firearm", ovvero sparo colposo, un reato di quarto grado. Non è l'unico coinvolto: Karen A. Schwarze, 58 anni, deve rispondere di due capi d'accusa, "concealment of a homicidal death" (occultamento di un omicidio) e "obstruction of justice" (ostruzione alla giustizia). Secondo l'accusa, la donna avrebbe nascosto l'arma utilizzata e tentato di influenzare i testimoni affinché non collaborassero con le autorità. Schultheis si è presentato spontaneamente al carcere della contea ed è stato rilasciato in attesa dell'udienza. Schwarze, invece, ha avviato le pratiche per consegnarsi alle autorità.
Le autorità locali hanno definito la vicenda "profondamente devastante". "La morte di un minore, in qualunque circostanza, è sempre sconvolgente per la comunità", ha dichiarato lo sceriffo di Monroe County. Gli inquirenti hanno inoltre sottolineato che, sebbene l'incidente sembri essere stato frutto di una tragica fatalità, "resta compito della giustizia valutare ogni responsabilità". La notizia ha suscitato un forte impatto anche fuori dallo Stato, alimentando ancora una volta il dibattito sull'uso delle armi da fuoco negli Stati Uniti e sulle misure di prevenzione che potrebbero evitare episodi di questo genere.
