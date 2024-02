Ilaria Salis, Tajani: primo passo è avere domiciliari in Ungheria

Sul caso Ilaria Salis "tutto dipende dall'autorità giudiziaria ungherese, noi dobbiamo preoccuparci del trattamento del detenuto.

Non possiamo fare nient'altro". A indicarlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, spiegando che il primo passo da fare è che gli avvocati "chiedano per la Salis gli arresti domiciliari in Ungheria, poi si potranno chiedere i domiciliari in Italia".