Caso Salis, Tajani: Budapest disposta ad ascoltarci, sosterremo la famiglia

Sul caso Ilaria Salis "si sono mossi in tanti, il procuratore capo è andato a trovarla, sicuramente c'è stata una grande attenzione da parte delle autorità ungheresi: ma non dobbiamo dimenticare che sono più di 2.400 gli italiani detenuti nel mondo, noi seguiamo e diamo assistenza a tutti".

Tgcom24

"Siamo stati colpiti dal modo in cui la signora Salis è stata tradotta in tribunale - ha aggiunto Tajani intervistato dal Corriere delle Sera -. Seguiremo il caso con il rispetto dovuto alle procedure della giustizia ungherese, ma sosterremo con attenzione e continuità la famiglia e gli avvocati".

E sulle parole del vicepremier Matteo Salvini, che ha detto che Salis non può fare l'insegnante, Tajani commenta: "È una sua valutazione, io sono un garantista e sino a quando non viene condannata per me la Salis è una cittadina imputata, ma ancora innocente come tutti gli altri. Io non prendo posizioni politiche. Anche perché rischierei di danneggiare il detenuto. Quando si negozia il silenzio è d'oro".

Nordio: "Profondo dolore e sorpresa" "Profondo dolore e sorpresa". E' quanto dice di aver provato, vedendo Ilaria Salis ammanettata in un'aula di tribunale, il ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Le misure di contenzione non sono state abolite, ma sono un'eccezione - spiega poi Nordio in un'intervista a La Stampa -. Sul punto la normativa europea, e quella italiana, sono chiarissime: l'imputato appare libero davanti al giudice, salvo che quest'ultimo non disponga misure coercitive, come appunto le manette o le tristissime gabbie, per sventare pericoli di fuga o di violenze". E sottolinea: "Nel caso di Ilaria Salis non mi pare proprio che esistessero questi pericoli".