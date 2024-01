Budapest: "E' accusata di reati gravi, prese misure adeguate"

In precedenza Zoltan Kovacs, il portavoce di Orban, aveva scritto su X in merito al caso della maestra italiana apparsa legata mani e piedi in tribunale a Budapest. I reati che le vengono contestati "sono gravi, sia in Ungheria sia a livello internazionale. Le misure adottate nel procedimento sono previste dalla legge e adeguate alla gravità dell'accusa del reato commesso. La credibilità di Ilaria Salis è altamente discutibile, come dimostrato, tra l'altro, dalle false dichiarazioni da lei rilasciate circa la sua istruzione, la sua situazione familiare e le sue relazioni personali, che si sono poi rivelate false.