E' previsto per la giornata di sabato 15 giugno il rientro di Ilaria Salis in Italia. I dettagli del viaggio di ritorno dell'insegnante, eletta eurodeputata nelle liste di Avs, non sono stati diffusi dalla famiglia per motivi di sicurezza. Sembra che la 39enne potrebbe utilizzare un mezzo di trasporto diverso dall'aereo per tornare a casa.