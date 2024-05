Ilaria Salis, il legale ungherese: "Fuori questione i domiciliari in Italia"

"È fuori questione" l'ipotesi che Ilaria Salis possa trascorrere i domiciliari in Italia o nella nostra ambasciata a Budapest.

Lo ha chiarito il legale ungherese della 39enne, Gyorgy Magyar. "Il verdetto della Corte d'appello è chiaro, Ilaria deve rimanere nell'appartamento assegnato e può lasciarlo solo con permesso del giudice, per esempio, per andare a votare - ha spiegato -. Aspettiamo il risultato del voto europeo che potrebbe cambiare le cose, intanto, il processo va avanti", ha aggiunto prevedendo che la sentenza, con l'andamento attuale del processo, potrebbe non arrivare prima della primavera prossima.