Ilaria Salis, prende in carico il caso il Garante ungherese per i diritti delle persone private della libertà

L'Authority italiana aveva chiesto di monitorare il caso Salis

L'Authority italiana ha spiegato in una nota che si tratta di un passo avvenuto su sua "sollecitazione". Nei giorni scorsi l'Autorità aveva infatti scritto ai colleghi ungheresi "a proposito delle condizioni di detenzione di Ilaria Salis chiedendo di monitorare con attenzione la sua situazione presente e futura". In seguito a tale richiesta, il commissario ungherese "ha rassicurato il nostro organismo di garanzia sull'ufficiale presa in carico del caso". Risale alla fine di gennaio l'arrivo di Ilaria Salis in tribunale in catene.