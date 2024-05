"Ho più paura per la mia famiglia quando mi fa visita e mi dispiace che siano in pena per me. Dopo tutto ciò che mi è capitato qui, sinceramente non so cosa mi debba aspettare ancora in questo Paese. Senz'altro sarei più tranquilla in Italia", ha infine dichiarato Salis rispondendo alla domanda se ha paura per le minacce personali che le stanno arrivando dopo la pubblicazione, su un sito neonazista, dell'indirizzo dell'appartamento di Budapest in cui sta scontando i domiciliari.