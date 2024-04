Ilaria Salis, Budapest: "Inutili le richieste dall'Italia al governo ungherese sul caso"

Il portavoce dell'esecutivo: "I media italiani hanno fatto il loro meglio per dipingere Salis come una martire". Il padre della detenuta: "Verdetto già emesso, perché continuare con le udienze.."

Sul caso di Ilaria Salis , "nessuna richiesta diretta da parte del governo italiano (o di qualsiasi importante mezzo di informazione) all'esecutivo ungherese renderà più semplice difendere la causa, perché il governo, come in qualsiasi altra democrazia moderna, non ha alcun controllo sui tribunali".

La richiesta dei domiciliari respinta "Da metà febbraio - ha scritto ancora Kovacs nel post su X - il padre di Ilaria Salis, Roberto, ha fatto il giro dei media europei dicendo di essere 'preoccupato' per la sicurezza della figlia finché sarà in Ungheria. Per questo motivo hanno chiesto gli arresti domiciliari in Italia, richiesta riguardo alla quale il ministro degli Esteri Szijjártó ha risposto che 'a decidere sarà il tribunale, che è un organismo indipendente'".

"Dai media italiani, Salis dipinta come una martire" "Giovedì il tribunale di Budapest ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata da Salis, affermando che esisteva il rischio che fuggisse o si nascondesse. Per lei la procura chiede ora una condanna a 11 anni. Perche'? Perché c'è il ragionevole sospetto che Ilaria Salis si sia recata in Ungheria con i suoi due sodali antifascisti con l'obiettivo di picchiare persone innocenti per le strade di Budapest. Nel frattempo, i media italiani hanno fatto del loro meglio per dipingere Salis come una martire".

"Dall'Italia cercano di interferire su caso giudiziario ungherese" "È sorprendente che dall'Italia stiano cercando di interferire in un caso giudiziario ungherese", ha detto Szijjártó circa un mese fa, come ricorda ancora il portavoce del governo ungherese. "Sottolineando la natura premeditata dell'atto, il ministro degli Esteri ha affermato che non si è trattato di un crimine commesso per capriccio ma di un atto ben ponderato e pianificato. Hanno quasi ucciso delle persone in Ungheria, e ora lei è dipinta come una martire", ha aggiunto Kovacs postando ancora una volta il video della presunta aggressione.