Il re della Malesia abdica per amore: ha sposato una modella, ex Miss Russia

Lui, 49 anni, sultano della Malesia; lei, 25enne, ex Miss Russia del 2015: in comune "solo" l'amore che li ha uniti segretamente fino alle nozze di fine novembre. Un'unione scomoda, che con evidente imbarazzo non è stata mai confermata dalle autorità di Kuala Lumpur. Muhammad V, in carica dal dicembre 2016, era tornato sul trono di recente dopo un'assenza di due mesi, ufficialmente per motivi di salute. Peccato però che durante quel periodo, foto e video diffusi da tabloid inglesi e poi rilanciati dai social media in Malesia lo abbiano mostrato felicemente in posa con Oksana Voevodina, la sua sposa. E così, per evitare ulteriori complicazioni, ha abdicato per amore: non era mai accaduto prima.