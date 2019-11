Il principe Andrea nega rapporti sessuali con accusatrice Epstein

In un'intervista alla Bbc il principe Andrea ha negato di aver mai fatto sesso con Virginia Giuffre. La donna, principale accusatrice di Jeffrey Epstein, sostiene di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con il duca di York tre volte tra il 2001 (quando lei aveva 17 anni) e il 2002. "Non è successo - ha detto il duca di York - e non ho alcun ricordo di aver mai incontrato questa signora. Nessuno".