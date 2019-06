Il premier Conte arrivato in Vietnam, previsto bilaterale con Phuc

Il premier Giuseppe Conte è atterrato all'aeroporto di Hanoi dove sarà in missione per due giorni. Il primo appuntamento in agenda, per Conte, è al Palazzo del governo della capitale vietnamita dove il presidente del Consiglio avrà un bilaterale con il primo ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc. Il premier sarà accolto dalle autorità vietnamita nell'adiacente Palazzo Presidenziale.