Il nuovo premier libico a Draghi: "Collaboriamo su sfida migranti"

Ansa

Il nuovo premier designato libico, Abdul Hamid Dbeibah, felicitandosi per la fiducia al governo Draghi ha auspicato uno sviluppo delle relazioni con l'Italia specialmente in tema di migranti. "Aspiriamo a sviluppare la nostra relazione privilegiata con la vicina Italia, con la quale condividiamo molte sfide, tra cui in particolare la gestione e organizzazione della migrazione", ha scritto su Twitter.