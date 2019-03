Le autorità locali hanno stabilito un contatto con il capitano quando la nave si trovava a circa 30 miglia nautiche di distanza. Il capitano ha ripetutamente affermato "di non avere il controllo della nave e che lui e il suo equipaggio sono stati costretti e minacciati da un certo numero di migranti a procedere verso Malta". Un gruppo di unità operative speciali, supportato da motovedette e un elicottero, è stato inviato a bordo e ha messo in sicurezza la nave, riconsegnandone il controllo al capitano.



La nave, il suo equipaggio e tutti i migranti sono stati scortati a Malta per essere consegnati alla polizia per le indagini.



Premier Malta: "Non ci sottraiamo alle nostre responsabilità" - "Non ci sottraiamo alle responsabilità nonostante le nostre dimensioni. Ora seguiremo tutte le regole internazionali di conseguenza". Lo ha scritto su Twitter il premier maltese Joseph Muscat dopo che è stata fatta attraccare a La Valletta la nave dirottata dai migranti.



Bimbo di pochi mesi primo a scendere - Le operazioni di sbarco del mercantile sono iniziate alle 09:30. Il primo ad essere sceso dalla nave è stato un bimbo di pochissimi mesi in braccio a una donna. Secondo le informazioni ottenute a bordo ci sarebbero 19 donne e 12 bambini. I migranti vengono quindi accompagnati a bordo dei furgoni della polizia che li porteranno all'Initial Reception center a Marsa, la cittadina portuale di Malta.



Terminato lo sbarco, cinque arresti - Pochi minuti dopo le 10:00 lo sbarco è terminato ed è stata issata nuovamente la bandiera maltese sulla nave. Alle 10:10 le forze speciali hanno abbandonato l'imbarcazione che è tornata sotto la responsabilità del suo comandante. Alla fine delle operazioni cinque uomini, ritenuti responsabili del dirottamento, sono scesi dal mercantile con i polsi bloccati da fascette di plastica. Poi sono stati caricati nella parte posteriore e senza finestrini di un furgone grigio della polizia maltese. Lo riferisce il sito di Times of Malta.