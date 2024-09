IgNobel: dai missili guidati dai piccioni ai vermi ubriachi, ecco gli studi più bizzarri e stravaganti che hanno vinto l'edizione 2024

Gli Stati Uniti si sono aggiudicati l'IgNobel per la pace con la ricerca "volta a verificare la fattibilità di utilizzare piccioni vivi all'interno dei missili per guidarne la traiettoria", mentre per la chimica hanno vinto Olanda e Francia per avere utilizzato la cromatografia allo scopo di distinguere i vermi ubriachi da quelli sobri. Per la botanica, una ricerca di Usa, Germania e Brasile ha voluto dimostrare come alcune piante vere, se vicine a piante di plastica, finiscano per imitarne le forme. Francia e Cile sono i vincitori dell'IgNobel per l'anatomia: hanno studiato se i capelli di chi vive nell'emisfero settentrionale ruotano nella stessa direzione dei capelli di chi vive nell'emisfero meridionale. L'IgNobel per la medicina è andata a Svizzera, Germania e Belgio: hanno dimostrato come un falso farmaco che provoca effetti collaterali dolorosi possa essere più efficace di un falso farmaco senza effetti collaterali dolorosi. Per la Fisica hano vinto ancora gli Usa, per aver dimostrato che anche una trota morta può nuotare, mentre il premio per la fisiologiava a Usa e Giappone per la scoperta che molti mammiferi sono in grado di respirare attraverso l'ano.