La ex moglie di Hunter Biden e la sua ex fidanzata hanno testimoniato in tribunale in merito agli abusi di sostanze stupefacenti in passato da parte del figlio del presidente, che nascose la sua tossicodipendenza per comprare una pistola. La ex fidanzata, Zoe Kestan, ha detto di aver fatto incontrare ad Hunter uno spacciatore di nome Frankie al Four Seasons di New York e di aver prelevato contanti per conto del suo ex per comprare droga. L'ex moglie, Kathleen Buhle, ha invece raccontato di aver scoperto la dipendenza dalle droghe dell'allora marito nel luglio 2015 e di aver trovato sostanze nella sua auto in diverse occasioni. Secondo il procuratore si tratta del 2018, quando Hunger acquistò l'arma.